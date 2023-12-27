شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف الصفقات الشتوية تحسبا لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات المطلوبة لتدعيم الفريق الكروى الأول خلال الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد، بالوصول لاتفاق مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى حول تقسيط الغرامة المستحقة.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع معتمد جمال حول الصفقات المطلوبة فى الميركاتو الشتوى لتدعيم صفوف الفريق، حيث يعمل الزمالك حاليًا فى اتجاهين الأول حل أزمة إيقاف القيد، والثانى التفاوض مع اللاعبين وأنديتهم لدعم الفريق فور حل أزمة إيقاف القيد.

ويبحث الزمالك عن مدافع مميز بخلاف مهاجم سوبر ولاعب وسط ملعب بالإضافة لحارس مرمى حال تلقى محمد صبحى عرضًا للرحيل.

وجهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.