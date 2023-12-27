شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف الصفقات الشتوية تحسبا لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات المطلوبة لتدعيم الفريق الكروى الأول خلال الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، تحسبًا لحل أزمة إيقاف القيد، بالوصول لاتفاق مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى حول تقسيط الغرامة المستحقة.
وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع معتمد جمال حول الصفقات المطلوبة فى الميركاتو الشتوى لتدعيم صفوف الفريق، حيث يعمل الزمالك حاليًا فى اتجاهين الأول حل أزمة إيقاف القيد، والثانى التفاوض مع اللاعبين وأنديتهم لدعم الفريق فور حل أزمة إيقاف القيد.
ويبحث الزمالك عن مدافع مميز بخلاف مهاجم سوبر ولاعب وسط ملعب بالإضافة لحارس مرمى حال تلقى محمد صبحى عرضًا للرحيل.
وجهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.
ويسعى مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة القيد فى أسرع وقت لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، بالإضافة إلى تجديد اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.
وكشف مصدر مسئول فى نادى الزمالك أن القسط الأول من الغرامة تم تجهيزه بالفعل تمهيدا لإرساله للنادى البرتغالى حال موافقتهم على تقسيط الغرامة، وبالتالى حل أزمة القيد تدريجياً.
ويترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.
ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.
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