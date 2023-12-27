شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو مستمر فى قيادة بيراميدز أمام سيراميكا وحسم الرحيل بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى بيراميدز على استمرار البرتغالى جايمى باتشيكو فى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلال مواجهة سيرامكيا المقرر لها يوم الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة السوبر المحلى المقامة حاليًا بدولة الإمارات الشقيقة.

وفضل مسئولو بيراميدز استمرار باتشيكو فى القيادة الفنية للفريق بمواجهة سيراميكا، على أن يكون حسم قرار رحيل المدرب عقب انتهاء البطولة، خاصة أن هناك توقفا دوليا سيتيح الفرصة أمام إدارة النادى للتروى فى القرار والبحث جيدًا عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور.

ووضعت إدارة نادى بيراميدز مقترح الإطاحة بالبرتغالى جايمى باتشيكو، محل دراسة بعدما فشل المدرب فى قيادة فريقه لنهائى السوبر المحلى، بخلاف الاخفاقات السابقة التى حدثت تحت قيادته ومنها تأزم موقف الفريق فى دورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز بهدف دون رد، والتعادل مع بلدية المحلة فى الدورى 2 / 2 وفقدان نقطتين فى الصراع على البطولة.

وترى إدارة بيراميدز أن بطولة السوبر كانت الأقرب للتحقيق فى الموسم الحالى، خاصة أنها بطولة مكونة من مباراتين فقط، والتتويج بها كان قريبًا، خاصة فى ظل رغبة الجميع فى بيراميدز فى التتويج ببطولة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد، حيث تم تسديد 34 ركلة جزاء بواقع 17 ضربة لكل فريق، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى.