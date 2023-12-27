7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق، 26/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. تغريم باتشيكو وإيقاف محمد إبراهيم .. أبرز عقوبات السوبر، الزمالك لـ"الخليج 365" : اعتذرنا عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة.

تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات ، وجاءت كالتالي :

أحمد حسن كوكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. اعرف التفاصيل

دخل أحمد حسن كوكا، لاعب بنديك سبور التركي، دائرة المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم هجوم الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية، لينضم إلى قائمة من الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر برأس حربة محلي، فى ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن خلال الميركاتو الشتوى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، على أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني مصيره النهائى من التعاقد معه أو صرف النظر عنه.

الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك. الأهلى يعلن طرح تذاكر نهائي السوبر ويطالب الجماهير بالدعم أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مباراة مودرن فيوتشر التي ستقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ننتظر دعم جماهيرنا الوفية بالإمارات في نهائي السوبر المصري بعد غد بملعب محمد بن زايد

الزمالك يعلن الموافقة على المشاركة فى كأس دبى للتحدى

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.

الزمالك لـ"الخليج 365 " : اعتذرنا عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

اعتذر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن عدم المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 7 يناير المقبل.

طبيب الأهلى يعلن تفاصيل إصابة الشناوى وياسر إبراهيم