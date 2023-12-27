شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الاعتذار عن المشاركة فى كأس الرابطة المصرية نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة فى كأس دبى للتحدى، كما قرر مجلس الإدارة الاستئناف على الحكم الذى حصل عليه التونسى فرجانى ساسى بالحصول على 700 ألف دولار كمستحقات متاخرة لدى الفريق الأبيض.

الزمالك يعلن الموافقة على المشاركة فى كأس دبى للتحدى

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.

الزمالك لـ"الخليج 365 " : اعتذرنا عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

اعتذر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن عدم المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 7 يناير المقبل.

رابطة الأندية تغرم الزمالك مليون جنيه بعد الاعتذار عن كأس الرابطة

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي لنادي الزمالك بعد أن أستلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

الزمالك يُنهى الاتفاق على تفاصيل الودية الثانية فى الإمارات

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق على خوض دورة ودية ثانية في الامارات، خلال يناير المقبل، على أن تكون الدورة عقب انتهاء المشاركة بالدورة الأولى المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 يناير .

الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.

جلسة مرتقبة بين محمد صبحى وإدارة الزمالك لحسم مصيره بالقلعة البيضاء

تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة مرتقبة بين مجلس الزمالك ومحمد صبحى حارس الفريق لحسم صميره مع الفريق، سواء بالتفاوض حول تجديد عقده أو التمسك بعرضه للبيع.

العدل: أزمة القيد بالزمالك سيتم حلها قريبا.. وفتوح اعتذر ليستمر بميت عقبة

أكد المنتج جمال العدل أن دور محبي الزمالك في الوقوف خلف النادي أمر طبيعي، كما تحدث عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.