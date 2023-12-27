شكرا لقرائتكم خبر عن المعلق الإماراتى عامر عبد الله: نعشق المصريين والجماهير تتهافت على نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المعلق الإماراتى عامر عبد الله عن سعادته باستضافة دولة الإمارات الشقيقة لبطولة السوبر المصرى، قائلاً: "نعشق مصر والمصريين ونرحب بهم دائمًا فى بلادهم الثانية".

وأكد عامر عبد الله فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامى أحمد شوبير، أن تأهل مودرن فيوتشر لنهائى السوبر، بمثابة مفاجأة خاصة وإن بيراميدز كان ضمن المرشحين للوصول للمبارة النهائية.

وتابع المعلق الإماراتى حديثه: "المباراة لن تكون سهلة على الأهلى، لإنه المرشح الأول للقب ويعانى من الإجهاد بسبب ضغط المباريات".

وعن الحضور الجماهيرى فى نهائى السوبر قال: "لا توجد مباراة يكون طرفها الأهلى ولا تجد بها حضور جماهيرى، نحن نواجه أزمة حاليًا بسبب كثرة الطلب على التذاكر".