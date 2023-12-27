شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: عقوبة إيقاف محمد إبراهيم مقتصرة على السوبر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن عقوبة إيقاف محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا مقتصرة فقط على مباريات السوبر، خاصة أن مسئولى اتحاد الكرة سبق وأكدوا أن عقوبات السوبر مقتصرة على البطولة ذاتها.

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" أنه تم التواصل مع مسئولى اتحاد الكرة، وأكدوا أن عقوبة إيقاف محمد إبراهيم مقتصرة على مباريات السوبر فقط، وغير متعلقة بمباريات الدورى أو أى بطولة أخرى.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات، وجاءت كالتالي:

إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي .

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين .