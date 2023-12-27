شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر: سنعود لمصر بالسوبر.. وهذا موقفنا من بيع عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام حافظ عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، أن النادي لا يمانع من بيع عمر كمال حال تلقى عرضا مرضيا وكانت هذه رغبة اللاعب أيضا.

وقال حافظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 مع برنامج الهدف الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد: "عمر كمال لاعب كبير ومفيد للفريق، ليس هذا هو الوقت المناسب للتحدث عن رحيله، لكنه سيكون مفيدا لو بقى معنا، وسيكون موفقا حال رحل لي وجهة أخرى".

وعن السوبر والمباراة النهائية التي تجمعه بالأهلي مساء الخميس قال عضو مجلس إدارة مودرن فيوتشر: "مباراة كبيرة ومنافس الجميع يعرفه، لكننا سنسجل ونعود لمصر بالبطولة".

وحرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي ريكادرو فورموسينيو، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر، قبل مواجهة نهائي السوبر المصري.

وضرب النادي الأهلي موعداً مع نظيره مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يقام في السابعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.