الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رادوي

توقع مراقبون أن يكون المدرب الروماني ميريل رادوي، الذي استقال من تدريب فريق البطائح، أخيراً، بشكل مفاجئ على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها معه، تحت مجهر ثلاثة أندية كبيرة، للتعاقد معه، بعدما تراجعت نتائجها في الفترة الأخيرة.

مدرب

كشف مقربون من مدرب مواطن أنه يدرس عرضاً تلقاه من أحد الأندية المحلية، للعمل ضمن الطاقم الفني بالنادي، في حين طلب هذا المدرب الذي تربطه علاقة قوية بالنادي المعني، مهلة من إدارة النادي، لدراسة العرض قبل الموافقة النهائية.

عقد

كشف لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أنه بات قريباً من إنهاء علاقته بالنادي بالتراضي على الرغم من أنه يمتلك عقداً مستمراً معه، وذلك على خلفية تراجع مستواه في الفترة الماضية، وأن إدارة النادي تبحث حالياً عن لاعب بديل له خلال الانتقالات الشتوية المرتقبة.