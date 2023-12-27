الامارات | «دبي الرياضي» يبحث مع «الآسيوي للكريكيت» استضافة المزيد من البطولات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي آفاق التعاون مع المجلس الآسيوي للكريكيت وسبل تعزيز الجهود المشتركة من أجل المزيد من التطور، وكذلك استضافة المزيد من البطولات والفعاليات الدولية في هذه الرياضة ذات الشعبية الواسعة في قارة آسيا والعالم.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، لوفد المجلس الآسيوي الذي ضم رئيس المجلس الآسيوي للكريكيت، عضو المجلس الدولي للكريكيت جاي شاه، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الآسيوي، مدير مدينة دبي الرياضية، خالد الزرعوني، وسكرتير عام وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت مبشّر عثماني، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

وعرض سعيد حارب، على الحاضرين، النمو الذي تشهده دبي في الفعاليات الرياضية والأرقام المتزايدة التي يسجلها القطاع الرياضي بالإمارة، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي حريص على توفير سبل النجاح لعمل الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وذكر بيان صحافي: «عبّر حارب عن سعادته بالعلاقة الرائعة التي تربط بين دبي ورياضة الكريكيت، حيث تستضيف دبي مقر المجلس الدولي للكريكيت أعلى سلطة رياضية للعبة، وكذلك مقرر المجلس الآسيوي للكريكيت، كما استضافت في ملعب الكريكيت الدولي بمدينة دبي الرياضية العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الماضية، وأن المجلس يرتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع مجلس الإمارات للكريكيت ومدينة دبي الرياضية»، كما ثمّن الدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للكريكيت في نشر وتطوير هذه الرياضة واستضافة البطولات التي تستقطب حضوراً واهتماماً كبيرين من الجاليات الآسيوية والعالمية.