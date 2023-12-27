الامارات | الحبتور: التميز في تنظيم «كأس سلطان بن زايد» للبولو يجسد قدرات كوادرنا الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد البولو محمد خلف الحبتور، أن النجاحات التي حققتها بطولة كأس سلطان بن زايد آل نهيان للبولو، عكست قدرة الكوادر المواطنة، وتمكنها من تنظيم أهم البطولات بفاعلية كبيرة، فضلاً عن التميز الفني لمستوى البطولة الذي ضاعف من أهميتها.

وكانت بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، قد اختتمت يوم السبت الماضي، وشهدت فوز فريق «بن دري» باللقب بعد تغلبه على فريق لامار بولو 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي غنتوت.

واعتبر الحبتور أن ارتفاع المستوى الفني للمباريات يدعو إلى التفاؤل، ويؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال: «لدينا ثقة بأن جميع أنديتنا ولاعبينا يملكون قدرات فنية وتنظيمية كبيرة، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة، ويؤكد أننا قادرون على الارتقاء نحو العالمية».