الامارات | حبيب يتدرب 7 ساعات يومياً.. وجاهز لنزالات «المواي تاي» 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك لاعب المنتخب الوطني وبطل العالم للمواي تاي، إلياس حبيب «31 عاماً»، في عدد من البطولات المحلية والخارجية خلال العام المقبل 2024، أبرزها بطولة المحترفين في أبوظبي، وبطولة العالم في السعودية، مدعماً بما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتتويج خلال حفل الإنجازات الرياضية الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة أخيراً تكريماً لأصحاب الإنجازات في 2022.

وقال إلياس حبيب: «ما تحقق من إنجازات في 2023 وما قبلها لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لدعم القيادة الرشيدة واتحاد اللعبة من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، والوقوف على منصات التتويج».

وأوضح لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي أنه يتدرب يومياً سبع ساعات على فترتين، ليصل إلى اللياقة البدنية الكاملة التي تؤهله للمشاركة في البطولات، لافتاً إلى أن المواي تاي من ألعاب الفنون القتالية التي تحتاج إلى تركيز ولياقة بدنية عالية من أجل خوض النزالات بجاهزية كاملة.

وكان إلياس حبيب وزملاؤه في المنتخب الوطني قد حققوا عدداً من الميداليات الملونة في 2022 أبرزها في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، والبطولة العربية، فيما توج حبيب بالحزام الملكي التايلاندي بعد تفوقه على بطل نيوزيلندا دانيل كير في وزن تحت 81 كغم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم الملكي للمواي تاي التي تقام سنوياً في تايلاند.

واستطاع إلياس حبيب أن يحقق، خلال العام الجاري، إنجازاً تاريخياً في بطولة المحترفين التي أقيمت في أبوظبي فبراير الماضي، بالفوز على بطل العالم مايكل ويكيلينج، ليتوج بطلاً للمنافسات، كما حقق برونزية وزن 81 كغم ضمن منافسات بطولة الألعاب العالمية للفنون القتالية التي أقيمت نوفمبر الماضي في المملكة العربية السعودية.

وأكد إلياس حبيب، المتوج بلقب بطولة العالم في 4 مناسبات، أنه يطمح إلى الحصول على اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، ورفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل العالمية.

وأشار إلى أنه واجه العديد من التحديات خلال مشواره، أبرزها تعرضه لإصابة في يده خلال مشاركته في بطولة العرب في عام 2019، وقد أكمل النزال لجولة كاملة واستطاع أن يتوج بالميدالية الذهبية، حيث اكتشف لاحقاً أن لديه كسراً في الذراع.

ونوّه بأنه يعمل على دعم اللاعبين الصاعدين، من خلال إرشادهم إلى الطريق الصحيح، وإعطائهم خلاصة خبراته في التدريبات، والمشاركات الخارجية.