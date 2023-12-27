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الامارات | أشبال الإمارات يحصدون ذهب «خليجي الغولف»

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مسقط – الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للأشبال تحت 13 سنة، بذهبية الفرق والفردي في ختام الجولة الثانية والنهائية من منافسات البطولة الخليجية المقامة حالياً على أرض ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، التي شهدت منافسات مثيرة بين أبطال الإمارات وعُمان والسعودية والكويت وقطر.

وجمع المنتخب 174 نقطة متقدماً على المنتخب العماني صاحب الأرض والضيافة «الوصيف» بمجموع 178 ضربة، وحل المنتخب السعودي بالمركز الثالث بمجموع 194 ضربة.

وأكمل لاعب منتخب الأشبال الواعد عبدالله محمد درويش منظومة التفوق بفوزه بالمركز الأول على مستوى المنافسات الفردية ليتوشح بالميدالية الذهبية الثانية، بعد أن جمع 159 ضربة وحل لاعبنا عبدالله سالمين بالمركز الخامس بمجموع 181 ضربة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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