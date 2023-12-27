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الامارات | 193 سيارة في ثانية جولات الاستعراض الحر بمهرجان ليوا الدولي

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الظفرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 193 سيارة في ثانية جولات الاستعراض الحر بمهرجان ليوا الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، تحديات الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات، والتي أقيمت في حلبة الاستعراض في مرعب ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، وحققت مشاركة قوية بمشاركة 193 سيارة في فئات الاستعراض المختلفة.

وفي فئة «التويوتا»، حصد سلطان يوسف الحمادي المركز الأول بمسابقة أجمل استعراض، وحلّ محمد جمعة الذيب في المركز الثاني، وجاء القطري سعود رشد المري في المركز الثالث. وفي فئة «الإن نيسان» حقق محمد راشد الظاهري المركز الأول، وحلّ محمد أحمد العوضي ثانياً، وأحمد عبدالله البلوشي ثالثاً.

وفي فئة «الإس صالون»، ظفر بأجمل استعراض محمد جمعة الذيب، وحلّ خالد البلوشي ثانياً، وعلي بن محمد البلوشي من عمان ثالثاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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