الامارات | كأس تحدي دبي 26 يناير بمشاركة آسيوية وإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تُقام خلال شهر يناير المقبل النسخة الأولى من «كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024»، بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من الفرق الآسيوية والإفريقية في النسخة الافتتاحية للبطولة التي ستعقد منافساتها خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2024.

ويشارك في الفعالية المميزة، والمنظمة من قبل «جالوب جلوبال»، أربعة فرق من السعودية ومصر والمغرب والصين، حيث سيتنافسون على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن حدث من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وتشهد المباراة الافتتاحية في 26 يناير المقبل مواجهة بين فريق الزمالك والرجاء الرياضي، وفي اليوم التالي يواجه فريق ووهان ثري تاونز الصيني نظيره الأهلي السعودي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تُعد كأس دبي للتحدي 2024 إضافة قيّمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة. وتجسد البطولة التزام دبي بالتميز في مختلف القطاعات، بما يعكس حسن تنظيم الفعاليات وسط حفاوة الضيافة والأجواء النابضة بالحياة التي تشتهر بها المدينة».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «ستكون كأس تحدي دبي 2024 إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي في 2024، وهو العام الذي سيشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية الدولية التي تتنوّع ما بين مؤتمرات واحتفاليات بجوائز عالمية وبطولات تمتد على مدار العام المقبل، وسنعمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على أن تكون بطولة ناجحة في جميع جوانب التنظيم، وأن تستمتع الجماهير بمنافسات قوية في أجواء رائعة، وأن تسهم البطولة في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة تتيح للفرق التدريب وإقامة المباريات والاستعداد للموسم المقبل».