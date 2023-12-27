الامارات | تمديد التسجيل في دورة الأندية العربية للسيدات حتى 31 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الشارقة الدورة السابعة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات»، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من الثاني إلى 12 فبراير المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، قد اعتمدت ثماني ألعاب تتنافس عليها الفرق والأندية العربية، هي: كرة الطائرة وكرة الطاولة وكرة السلة والرماية والقوس والسهم والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه.

وأعلنت اللجنة في بيان صحافي أمس، تمديد موعد التسجيل للحدث الرياضي النسوي الأكبر في المنطقة حتى 31 ديسمبر، استجابة للطلب المتزايد من قبل الأندية في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكدت اللجنة أن ساحات التنافس في إمارة الشارقة تفخر باحتضان المرأة الرياضية من مختلف البلدان العربية لبناء العلاقات، وتعزيز التواصل على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق والمؤسسات الرياضية، موضحةً أن دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، يتطلب التنسيق والتواصل الدائم بين رواد القطاع من مختلف الدول العربية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، حرص إمارة الشارقة على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات البعد التنموي الاجتماعي، مشيراً إلى أن البطولة تجسد رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حول أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات الراقية والمتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «نظراً لأهمية الرياضة قامت الأمم المتحدة بإدراجها ضمن العوامل التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووصفتها بأنها أداة فعالة التكلفة ومرنة لتعزيز أهداف والتنمية، وأكدت دور الرياضة الحيوي في تحقيق القرارات المتعددة الصادرة عن الجمعية العامة وذات الصلة بالتقدم الاجتماعي».

وأوضح أن «البطولة المنتظرة ليست مجرد حدث رياضي موسمي، بل تحمل الكثير من العبر والدلالات، موضحاً أنها تهدف إلى تقدير جهود المرأة، والاعتراف بمنجزاتها من قبل الجمهور والمجتمعات، والتأكيد على احتضان طموحاتها من خلال الرسائل التي تنقلها الدورة للمتابعين».

وقال: «تؤكد البطولة أن ممارسة الرياضة حق طبيعي للمرأة في كل مجتمع، وهو ما يترجم رؤية إمارة الشارقة وتوجهاتها حول بناء الإنسان جسدياً وفكرياً، وينسجم مع مساعي الحكومات حول العالم ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الرياضة بمختلف تخصصاته».

يذكر أن الدورة السابقة من البطولة شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 1050 بين لاعبات وأعضاء الجهاز الإداري، ممثلين عن 78 نادياً من 18 دولة عربية، كما استضافت 131 حكماً للمنافسات، وحظيت بتغطية إعلامية محلية وعربية واسعة من 519 جهة إعلامية.