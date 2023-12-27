الامارات | حماد: مواجهة الفرق القوية مسألة حتمية في دوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، عن سعادته بتواجد «الزعيم» في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا والتي ستجري قرعتها في الساعة 12 من ظهر يوم غد بتوقيت الإمارات، ويمثل فيها العين الكرة الإماراتية وحيداً، وذلك بعد خروج الشارقة من مرحلة المجموعات، وعدم تجاوز شباب الأهلي لمحطة الدور التمهيدي.

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم»، إن قرعة الدور الأول (المجموعات) لم تضع الفريق في مجموعة سهلة كما يعتقد البعض، وأضاف: «بالنسبة لي كنا في مجموعة متوازنة، في تقديري أن مواجهة مرحلة المجموعات أكثر صعوبة من الأدوار المتقدمة، لأن الفريق في (مرحلة الإقصائيات) تكون لديه فرصة أكبر للتعويض».

وأضاف مشرف الفريق الأول لفريق العين لكرة القدم: «كل مرحلة تختلف عن الأخرى، كما أن المهمة تصبح أكثر صعوبة، ومواجهة الفرق القوية هي مسألة حتمية، كما أن القيود في إجراءات القرعة، تصبح مختلفة وبعض الفرق ستواجه أخرى من نفس البلد على غرار الأندية السعودية، بحكم تأهل أربعة فرق».

ويقام حفل القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بحضور ممثلي الفرق الـ16 (الشرق والغرب) التي شهدت تأهل 10 منها، على رأسهم فريق العين، وأفضل ستة أندية حاصلة على المركز الثاني، وتقسم الأندية في كل منطقة على ثمانية فرق.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الدور ثمن النهائي، بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس آسيا المقامة في قطر، وستلعب مباريات الذهاب في 12 و13 من فبراير في حين سيقام لقاء الإياب في 19 و20 فبراير.

وكان الاتحاد الآسيوي قد غيّر بصورة مفاجئة إجراءات القرعة، فبعد أن كان العين قد ضمن وجوده في التصنيف الأول إلى جانب الأندية السعودية (الهلال والنصر والاتحاد)، فإن لجنة المسابقات قررت إجراء قرعة، لتحديد أصحاب التصنيف الأول بإضافة نادي ناساف الأوزبكي للفرق الأربعة، لاختيار من سيهبط منها إلى التصنيف الثاني.

ولايزال مؤشر حالة اليقين لدى جماهير «الزعيم» مرتفعاً بقدرة فريقهم على الذهاب بعيداً في النسخة الحالية عطفاً على النتائج القوية والأداء الرائع الذي قدمه الفريق خلال مرحلة المجموعات، لكن في الوقت نفسه كشفت الجولتان الخامسة والسادسة اللتان شارك فيهما اللاعبون البدلاء مدى الحاجة إلى تقوية دكة الاحتياط أكثر.

وعلى مستوى الإحصاءات، فهي المرة الأولى من بين 17 مشاركة في المسابقة القارية التي يحقق فيها فريق العين ثلاثة انتصارات خارج ملعبه في مرحلة المجموعات، كما أنها المرة الأولى كذلك التي يحقق فيها خمسة انتصارات (5 من 6) حاصداً بذلك 15 نقطة كاملة، والمرة الأولى أيضاً التي ينتصر في أول أربع جولات متتالية، وهو ما ساعده في ضمان تأهله المبكر، كما أن المشاركة الحالية، شهدت إحراز أكبر عدد من الأهداف بواقع 17 هدفاً.

ومع نهاية مرحلة المجموعات، أكمل فريق العين 125 مباراة في مشاركاته القارية الـ17 في المسابقة، وقد حقق الفوز في 52 مباراة، وتعادل في 35 مناسبة، بينما خسر 38 مواجهة، وسجل لاعبوه 194 هدفاً، واستقبلت شباكه 166 هدفاً، وهي إحصائية تؤكد السبب وراء تفوق «البنفسجي» حينما يقترن الأمر بالمشاركة الخارجية.

فرق منطقة الغرب

- الوعاء الأول: العين (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الاتحاد (السعودية)، الهلال (السعودية)، النصر (السعودية).

- الوعاء الثاني: نافباهور (أوزبكستان)، سيباهان (إيران)، الفيحاء (السعودية).

فرق منطقة الشرق

- الوعاء الأول: بانكوك يونايتد (تايلاند)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، فينتفوريت كوفو (اليابان)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا).

- الوعاء الثاني: شاندونغ تايشان (الصين)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا).