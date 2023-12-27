الامارات | «الاتحاد الآسيوي» يتغنى بأرقام مبخوت القياسية قبل كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن نجم وهداف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي مبخوت، يحمل آمال الجماهير الإماراتية في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر يناير المقبل.

وسلط موقع الاتحاد الآسيوي الضوء على مبخوت باعتباره أحد النجوم الذين يستحقون المشاهدة في هذا المحفل الكروي القاري خلال تقرير موسع مدعم بالأرقام والإحصاءات عن النجم الإماراتي.

وقال التقرير: «لا يوجد الكثير من اللاعبين في كرة القدم الآسيوية، ممن لديهم العديد من الأرقام القياسية الشخصية مع الأندية والمنتخبات، وكرة القدم المحلية والقارية مثل مبخوت البالغ من العمر 33 عاماً، الذي يسافر إلى قطر على أمل تحطيم أحد أهم الأرقام القياسية على الإطلاق».

ويملك لاعبان فقط سجلا تهديفياً يفوق أهداف مبخوت (تسعة أهداف) في كأس آسيا، وهما الإيراني المعتزل علي دائي (14 هدفاً)، والكوري الجنوبي لي دونج جوك (10 أهداف).

وتناول الاتحاد الآسيوي المسيرة التهديفية لمبخوت مع كأس آسيا التي استهلها في عام 2015 في استراليا، وتسجيله 5 أهداف في تلك البطولة كان من بينها أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 14 ثانية فقط بشباك البحرين، ثم تسجيله 4 أهداف جديدة في النسخة التي استضافتها الإمارات عام 2019.

واستعرض التقرير ألقاب مبخوت خلال مسيرته، باعتباره أفضل هداف لناديه الجزيرة على الإطلاق، وأفضل هداف لدوري المحترفين الإماراتي، وأفضل هداف للمنتخب الوطني. إضافة إلى قائمة من الألقاب الفردية من بينها هداف دوري المحترفين لمرتين، واللاعب المواطن الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة، وهداف كأس آسيا عام 2015، وهداف كأس الخليج لمرتين، وهداف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر برصيد 14 هدفاً.

كما ذكر التقرير أن مبخوت يحتل المركز الرابع، في قائمة أكثر اللاعبين في العالم تسجيلاً للأهداف لمنتخباتهم الوطنية بإحرازه 84 هدفاً، حيث يأتي بعد كريستيانو رونالدو (128) هدفا، ليونيل ميسي (106) أهداف، وسونيل شيتري (93) هدفا.