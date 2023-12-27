الامارات | كوسانوفيتش: قد أعود إلى دوري المحترفين في يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع الجزيرة السابق، الصربي ميلوش كوسانوفيتش، أنه قد يعود للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بانضمامه إلى أحد أندية المسابقة في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

وقال كوسانوفيتش لـ«الإمارات اليوم»، عقب حضوره مباراة شباب الأهلي والوصل في الجولة الـ12 من الدوري على استاد راشد التي أقيمت الأحد الماضي: «هناك مفاوضات بالفعل بشأن انضمامي إلى أحد أندية المحترفين، ولكن لا يوجد شيء أتحدث عنه في الوقت الحالي بشأن هوية النادي، أو التأكيد على عودتي إلى الإمارات، إذ إنني لعبت مع أوجبست المجري شهرين، بينما لديّ رغبة في العودة إلى دوري المحترفين مجدداً».

وأشار لاعب الجزيرة السابق إلى أنه يفتقد إلى متعة الحياة في الإمارات. وقال: «سعيد بعودتي إلى هنا، إذ إنني لم أتردد في مشاهدة أكبر عدد من المباريات في الجولة الـ12 من الدوري، حيث تلقيت دعوة من صديقي، لاعب شباب الأهلي لوكا ميليوفيتش، لمشاهدة مباراته ضد الوصل، بينما شاهدت أيضاً مباراة فريقي السابق الجزيرة ضد حتا، وبني ياس مع اتحاد كلباء، والشارقة مع عجمان».

وتحدث عن «ديربي» شباب الأهلي والوصل، وقال: «لقد كانت مباراة قوية جداً، وهو ديربي عظيم، خصوصاً أن الفريقين قدما مباراة جيدة جداً، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص لإحراز الأهداف».

وأضاف: «الأهم أنها مباراة جيدة لمحبي كرة القدم، وبالنسبة إلى انتصار الوصل أرى أنه فوز مهم جداً للفريق، بعدما عزز موقعه في صدارة لائحة ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن العين، وخمس نقاط عن حامل اللقب شباب الأهلي، ليضمن (الإمبراطور) لقب بطل الشتاء».

وأشاد بأداء الوصل في الموسم الحالي، وقال: «أرى أن الفريق تطور بشكل كبير، ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين إلى جانب أن المدرب ميلوش ميليوفيتش يقوم بعمل ممتاز مع الفريق. وأعتقد أن الوصل لديه فرصة كبيرة لزيادة الفارق في النقاط مع أقرب منافسيه، وأن يصبح أبرز المرشحين للفوز باللقب، خصوصاً أنه لم ينله منذ فترة طويلة».

وتحدث المدافع الصربي الذي انتقل إلى أوجبست المجري في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية عن المعيشة في الإمارات، وقال: «بالتأكيد الفترة التي لعبت خلالها في صفوف نادي الجزيرة من أجمل الفترات في مسيرتي مع كرة القدم، لأسباب عدة، أبرزها أن الفريق كان يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وحققنا نتائج ممتازة، بينما على المستوى الشخصي استمتعت بالمعيشة في الإمارات التي بالفعل كل شيء فيها ممتع وجميل، لذلك أتمنى أن أعود في فترة الانتقالات الشتوية إلى هذه الأجواء».

يذكر أن ميلوش كوسانوفيتش انضم إلى الجزيرة في أغسطس 2019 قادماً من ستاندر لياغ البلجيكي مقابل 650 ألف يورو، ويعد من أبرز اللاعبين الأجانب في خط الدفاع في دوري المحترفين خلال المواسم الماضية، إذ خاض اللاعب البالغ 33 عاماً مع «فخر أبوظبي» 92 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 8167 دقيقة، وأحرز 16 هدفاً وحصل على 20 بطاقة صفراء، بينما لم ينل أي بطاقة حمراء، وأسهم في فوز الجزيرة بلقب الدوري في موسم 2020-2021، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعدما خاض معه أطول محطاته مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها.

• لاعب الجزيرة السابق حضر مباراة شباب الأهلي والوصل لمساندة صديقه ميليوفيتش.

• كوسانوفيتش: حظوظ الوصل كبيرة في الفوز بلقب الدوري.