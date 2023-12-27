العريفي: كنا نتوقع حضور جماهيري اكبر لمباريات السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي أنه كان تتوقع تواجد جماهيري أكبر في منافسات بطولة السوبر المصري.

وقال سهيل العريفي في تصريحات لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: “ لم نتلق اي طلب من اتحاد الكرة المصري بشأن تأجيل مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا لمدة ٢٤ ساعة ، وهذا شأن داخلي ليس لنا علاقة به ، نحن أخبرنا الاتحاد بتحديد المواعيد الخاصة بمباريات البطولة التي استقروا عليها وابلاغنا بها ”.

وأضاف: “ البطولة بات لها عوائد ومكاسب أكبر في نسختها الحالية بمشاركة ٤ فرق بدل من فريقين ، والجماهير في الامارات تعرفت على أندية مصرية جديدة مثل سيراميكا و مودرن فيوتشر ، والبطولة اصبحت ذات طابع تنافسي واثارة من الناحية الكروية بشكل اكبر من اقامة البطولة بين فريقين فقط بمباراة واحدة ”.

وأكمل: “ كنا نتوقع حضور جماهيري اكبر لمباريات البطولة وبالأخص من الفريق الاكثر شعبية وهو الاهلى في مباراة سيراميكا ، وننتظر حضورهم بشكل اكثر في المدرجات بالمباراة النهائية امام فيوتشر ”.

وأتم: “هناك مفاجات كثيرة ستشهدها المباراة النهائية بين الاهلي وفيوتشر ، اهمها فقرة للفنان المصري محمد حماقي ، ونتمنى ان يشهد نهائي السوبر مباراة كبيرة بين الفريقين تليق بسمعة الكرة المصرية ”.