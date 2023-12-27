فيوتشر يعلن غياب محمد فاروق عن مواجهة الأهلي في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن فريقه قدم مستوى رائع أمام نادي بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبر برنامج "كورة كل يوم"، اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الانتصار وهو ما حدث، وكانوا رجال في المباراة، واستحقوا بجدارة التأهل.

وأضاف:" مودرن فيوتشر يسعى في تحقيق الانتصار أمام الأهلي والتتويج بكأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه".

واستطرد:" هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن محمد فاروق لن يلحق بنهائي السوبر المصري"

وأردف:" استبعاد ناصر ماهر وجهة نظر فنية من المدرب، واللاعب سيعود للتدريبات بشكل طبيعي، بعد عودة الفريق من الإمارات ".

واختتم:" عمر كمال عبدالواحد سيغيب عشرة أيام، كما رفض الحديث عن رحيل اللاعب لحين الانتهاء من البطولة، وأكد أن الجميع في كامل تركيزه من أجل تحقيق كأس السوبر".