5 فوارق رقمية ترجح كفة الاهلي أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فيوتشر، في نهائي النسخة الحالية من كأس السوبر المصري، في رحلة الحفاظ على لقبه المتوج به النسخة الماضية.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد فيوتشر في تمام السابعة مساء الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام في نسختها الأول بالنظام الجديد.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري، والذي يشهد مشاركة الرباعي: الاهلي – فيوتشر – بيراميدز – سيراميكا كليوباترا.

ونجح الاهلي في خطف بطاقة العبور إلى النهائي بعدما أطاح بسيراميكا بهدف نظيف، بينما حقق فيوتشر المفاجأة بالإطاحة بنادي بيراميدز، بعد مباراة تاريخية حسمت بـ 17 ركلة ترجيحية.

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فوارق رقمية بين الاهلي وفيوتشر

ووفقًا لـ موقع “ترانسفير ماركت”، توجد عدة فوارق رقمية ترجح كفة الاهلي أمام فيوتشر قبل نهائي كأس السوبر المصري غد الخميس.

القيمة السوقية

يتفوق الاهلي على نظيره فيوتشر في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمته 30.45 مليون يورو، مقابل 9.93 مليون يورو لصالح فيوتشر

معدل الأعمار

يأتي متوسط معدل أعمار اللاعبين في صالح الاهلي، الذي يخوض اللقاء بمعدل أعمار 26 عامًا، مقابل 28 لصالح فيوتشر.

عدد الأجانب

يمتلك الاهلي بين صفوفه 6 لاعبين أجانب فقط، ليتفوق عليه فيوتشر بـ 8 لاعبين.

عدد اللاعبون الدوليون

يضم الاهلي 15 لاعبًا دوليًا بين صفوفه، مقابل 3 فقط في فيوتشر.

تاريخ المواجهات

يسيطر التعادل على تاريخ مواجهات الاهلي وفيوتشر، بعدما سبق لهم التواجه في 5 مباريات، حسم التعادل 4 مباريات، وتفوق الاهلي في لقاء وحيد.