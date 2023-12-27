ساديو ماني يوجه رسالة إلى فابينيو بعد طرده في كلاسيكو الدوري السعودي

أعرب السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر، عن حزنه بعد طرد فابينيو لاعب الاتحاد، بعد مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء.

واستضاف ملعب الجوهرة المشعة مباراة النصر ضد الاتحاد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 لـ الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس.

وحقق النصر الفوز بخماسية مقابل هدفين على نظيره الاتحاد، ونجح ساديو ماني في تسجيل ثنائية، في ليلة طرد زميله السابق فابينيو.

وقال ماني في تصريحاته بعد المباراة:” إنه واحد من أفضل أصدقائي ولعبنا في صفوف ليفربول لسنوات، ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لنا أن نتواجه، لسوء حظه تلقى البطاقة الحمراء وأنا حزين بشأنه”.

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وسبق للثنائي أن تزاملا في صفوف ليفربول، قبل أن يجتمعا سويًا في الدوري السعودي ليتنافس ضد بعضهما البعض.

وقال ماني عن المباراة:” قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وقدمنا مستوى عال جدا منحنا فوزا كبيرا ومستحقا، الدوري السعودي قوي والمنافسة شرسة، الخسارتان المبكرتان عقدت علينا الأمور لكننا تمكنا من تحقيق الانتصار تلو الآخر لنصل حاليا للمركز الثاني وسنواصل القتال على حظوظنا في تحقيق اللقب”.

أرقام ماني في كلاسيكو الدوري السعودي