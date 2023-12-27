رغم الخماسية أمام الاتحاد.. كاسترو ينتقد لاعبي النصر

علق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر على الفوز الساحق لفريقه اليوم أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

نجح كاسترو في قيادة النصر للفوز على اتحاد جدة في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو في تصريحات عقب المباراة: “نعم نجحنا في تحقيق الفوز على الاتحاد اليوم ولكن الفريق ارتكب العديد من الاخطاء خاصة في الشوط الأول”.

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كما أكد النجم السنغالي ساديو ماني على ضرورة معالجة اخطاء الفريق إذا اراد المنافسة على البطولة.

وآشار السنغالي إلى أن النصر يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها في بداية الموسم والتي كلفت الفريق التخلف بـ 7 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

ويحتل التصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.