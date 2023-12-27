الارشيف / اخبار الرياضه

رغم الخماسية أمام الاتحاد.. كاسترو ينتقد لاعبي النصر

0 نشر
0 تبليغ

النصر ضد الاتحاد - الدوري السعودي

النصر ضد الاتحاد - الدوري السعودي

علق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر على الفوز الساحق لفريقه اليوم أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

نجح كاسترو في قيادة النصر للفوز على اتحاد جدة في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وقال كاسترو في تصريحات عقب المباراة: “نعم نجحنا في تحقيق الفوز على الاتحاد اليوم ولكن الفريق ارتكب العديد من الاخطاء خاصة في الشوط الأول”.

أقرأ أيضاً- تاليسكا يستفز حمدالله بعد خماسية الاتحاد أمام النصر.. فيديو

كما أكد النجم السنغالي ساديو ماني على ضرورة معالجة اخطاء الفريق إذا اراد المنافسة على البطولة.

وآشار السنغالي إلى أن النصر يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها في بداية الموسم والتي كلفت الفريق التخلف بـ 7 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

ويحتل التصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا