جارناتشو يحقق رقماً قياسياً بـ الدوري الإنجليزي بعد هدفيه أمام أستون فيلا

حقق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي بعد هدفيه اليوم في شباك أستون فيلا.

نجح جارناتشو في قيادة مانشستر يونايند لقلب الطاولة على أستون فيلا وتحويل تأخره بهدفين لفوز بثلاثية في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل جارناتشو ثنائية في مباراة اليوم ليعادل الكفة للشياطين الحمر قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدف الفوز.

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بحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات أصبح الأرجنتيني جارناتشو أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في الدوري الإنجليزي بعمر 19 عاما، متجاوزاً مايكل أوين، لاعب ليفربول السابق.

سبق وسجل أوين لاعب ليفربول السابق هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد، بعمر 20 عامًا و12 يومًا.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني تم تصعيدة إلى الفريق الأول في صيف 2022، شارك مع الفريق في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد.