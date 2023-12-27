الدوري السعودي.. النصر يفوز على الاتحاد بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق النصر الفوز على اتحاد جدة السعودي، بنتيجة 5-2، في اللقاء المؤجل الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وافتتح عبد الرزاق حمدالله التسجيل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 14، ثم تعادل كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، بعدها سجل تاليسكا التقدم للنصر في الدقيقة 38.

وتعادل حمدالله للاتحاد في الدقيقة 51، ثم أحرز رونالدو هدف النصر الثالث في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، بعدها أحرز ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 75و 82.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز السادس، برصيد 28 نقطة.

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