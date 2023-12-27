رقم قياسي مميز لـ محمد صلاح يتأجل تحقيقه مع ليفربول إلى عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تأجل تحقيق الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لرقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع فريق ليفربول الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "تورف مور"، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل صلاح في تسجيل هدف، وقابل سوء حظ كبير طوال شوطي المباراة، بعدما حرمت عارضة بيرنلي الفرعون المصري من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 34، وتصدي الحارس أيضًا لكرة من صلاح في الدقيقة 42.

ولم ينجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 150 خلال هذه المباراة مع فريق ليفربول، ليتأجل حلمه إلى المواجهة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في 1 يناير عام 2024.

وخاض محمد صلاح 236 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بإجمالي عدد دقائق وصل إلى 19 ألف و774 دقيقة لعب، سجل خلالهم 149 هدفاً وصنع 69 آخرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، متفوقًا على الأرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.