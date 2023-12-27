بعد حمدي فتحي.. لاعب آخر في الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجرت قنوات الكأس القطرية مفاجأة تخص المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي لكرة القدم.

وذكرت "الكأس"، أن أليو ديانج مرشح للعب في الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت القناة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “X”، إنه وفقًا لمصادرها اليو ديانج مرشح بقوة للانضمام إلى أحد أندية دوري نجوم قطر في الانتقالات الشتوية القادمة، دون ذكر هوية النادي القطري.

وكان حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق آخر المغادرين من القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية إلى الوكرة القطري.

ويعاني أليو ديانج في الفترة الحالية من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، حيث لم يشارك أساسيًا مع الفريق في مباريات كأس العالم للأندية.

ودخل ديانج مع الأهلي بديلًا أمام الاتحاد السعودي ولم يشارك في لقائي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال، ولم يلعب في مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ولم يشارك ديانج أيضًا في مباراة نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال أمام سيراميكا كليوباترا، والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد.