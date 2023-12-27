بعد الهزيمة بخماسية.. لاعب الاتحاد يتجه إلى غرفة تغيير ملابس النصر لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اتجه البرازيلي كورنادو، لاعب اتحاد جدة إلى غرفة تغيير ملابس النصر السعودي، من أجل التقاط صورا تذكارية رفقة أطفاله مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية مقطع فيديو للاعب الاتحاد رفقة أطفاله أثناء التقاطه الصورة.

وفاز النصر على اتحاد جدة بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن المشاركة في تحدي فيرمينو وبطل الصين في الإمارات

بفارق 26 مليونًا.. محمد صلاح الأكثر امتلاكًا للمتابعين بين نجوم الدوري الإنجليزي

"بسبب اتحاد الفروسية".. قرار عاجل من وزارة الرياضة بإيقاف هشام حطب وتحويله للنيابة