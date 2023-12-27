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بعد الهزيمة بخماسية.. لاعب الاتحاد يتجه إلى غرفة تغيير ملابس النصر لهذا السبب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اتجه البرازيلي كورنادو، لاعب اتحاد جدة إلى غرفة تغيير ملابس النصر السعودي، من أجل التقاط صورا تذكارية رفقة أطفاله مع البرتغالي ، نجم النصر السعودي.

ونشرت صحيفة مقطع فيديو للاعب الاتحاد رفقة أطفاله أثناء التقاطه الصورة.

وفاز النصر على اتحاد جدة بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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