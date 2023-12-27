محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز على بيرنلي بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 150 خلال هذه المباراة مع فريق ليفربول، ليتأجل حلمه إلى المواجهة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في 1 يناير عام 2024.

لكن في المقابل حقق صلاح رقمًا مميزًا وتاريخيًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، عقب مشاركته أمام بيرنلي في "البريميرليج".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات والأرقام ، رفع صلاح رصيده من المشاركات في الدوري الإنجليزي، مع تشيلسي وليفربول، إلى 250 مباراة.

وشارك صلاح مع ليفربول، في 237 مباراة، في حين لعب مع ناديه السابق تشيلسي 13 مباراة.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، متفوقًا على الأرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.