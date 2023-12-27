هل يقام نهائي كأس مصر في الخارج.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم اصدار العقوبات من لجنة المسابقات، وسوف يتم معاقبة أي مدرب يتجاوز في حق الإعلام.

وقال "حسين"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "اي تي سي"، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمرات الصحفية يتم تنظيمها بعد المباريات لمساعدة الرأي العام ووسائل الإعلام، وكان من الأفضل على جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عدم الرد على السؤال وعدم التجاوز في حق الصحفي.

وبسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الأهلي، اوضح أن اتحاد الكرة يدرك مدى معاناة الأهلي من الإجهاد وضغط البطولات، لذلك تم وضع أجندة المواعيد منذ فترة طويلة من 25-29 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن اتحاد الكرة كان يريد تحديد مواعيد بطولة كأس السوبر المصري في أكتوبر أو نوفمبر الماضيين، لكن ارتباطات الأهلي الكثيرة حالت دون ذلك، وكان الموعد الوحيد المتاح شهر ديسمبر وكان من الصعب تأجيل أي مباريات للأهلي في البطولة، خاصة وأن المنتخب الوطني يدخل في معسكر يناير القادم ضمن استعدادات المنافسة على بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وأشار إلى أنه عندما خاطبنا الأهلي بمواعيد مباريات السوبر المصري، رد علينا المسئولين بطلب تأجيل مباراة الأهلي امام سيراميكا كليوباترا 24 ساعة، لكن كان هناك صعوبة في الموافقة على ذلك، بسبب الأسباب التي ذكرتها.

ولفت إلى أن اعتذار الأهلي أو الزمالك عن كأس الرابطة يضر البطولة البطولة تسويقيًا، لافتًا إلى أن كل نادٍ له مبررات في الاعتذار، لكن غرضنا من البطولة منح الفرصة للبدلاء والناشئين، خصوصا أن فترة التوقف 45 يوم كبيرة للغاية.

وحول إقامة نهائي كأس مصر في الخارج، أردف أن المباراة سوف تلعب في مارس القادم، ولازالت هناك بعض الأفكار المطروحة حول إقامته سواء داخل أو خارج مصر، وإقامته خارج مصر مجرد فكرة لم يتم دراستها بالكامل ولم يصلني أي مقترح بشأن إقامة المباراة في استاد العاصمة الإدارية.

وأتم: "معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 2 يناير القادم، وبطولة كأس الرابطة ستنطلق 7 يناير، ولم نحدد موعد القرعة حتى الآن".

إقرأ أيضًا:

بيراميدز وفيوتشر.. رابع أطول ركلات ترجيح في تاريخ كرة القدم

فيوتشر يكشف حجم إصابة عمر كمال ومدة غيابه