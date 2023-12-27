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مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء عددا من المباريات، الهامة في أبرزها مانشستر سيتي ضد ايفرتون، في صراعه نحو العودة للمنافسة مرة أخرى على البريميرليج.

كما يشهد إقامة مباريات أخرى، عندما يلتقي زد ضد الداخلية، وسموحة ضد طلائع الجيش.

وإليكم جدول مباريات اليوم الأربعاء

الدوري المصري.. الأسبوع العاشر

زد ضد الداخلية، الساعة 16:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس.

سموحة ضد طلائع الجيش، الساعة 19:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي.. الأسبوع التاسع عشر

ضد كريستال بالاس، الساعة 21:30 مساءً على قناة بي ان سبوت اتش دي 2.

برينتفورد ضد وولفرهامبتون، الساعة 21:30 مساء، على قناة بي ان سبورت اتش دي 3.

ايفرتون ضد مانشستر سيتي، الساعة 22:15 مساء، على قناة بين ان سبورت اتش دي 1.

الدوري التونسي.. الأسبوع الثاني عشر

اتحاد تطاوين ضد البنزرتي، الساعة 15:00 مساء.

الترجي الرياضي ضد الصفاقسي، الساعة 15:00 مساء.

النجم الرياضي بالمتلوي ضد الاتحاد المنستيري، الساعة 15:00.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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