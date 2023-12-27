مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا بـ ريمونتادا مثيرة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا بـ "ريمونتادا مثيرة" على حساب فريق أستون فيلا، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح جون ماكجين الهدف الأول لصالح فريق أستون فيلا في الدقيقة 21، ثم عزز لياندير ديندونكير تقدم الفيلانز بالهدف الثاني في الدقيقة 26 .

وعاد مانشستر يونايتد لتصحيح الأوضاع والعودة في المباراة، وقلص جارناتشو النتيجة لصالح المان يونايتد راشفورد في الدقيقة 59، ثم عاد نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة 71.

ومنح الدنماركي راسموس هويلوند الفوز لصالح الشياطين الحمر وسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس خلف مانشستر سيتي برصيد 31 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.