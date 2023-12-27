شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: حل أزمة القيد والتجديد للاعبين خلال أيام.. وهذا موقفنا من رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن كواليس مفاوضات مجلس إدارة القلعة البيضاء، لتجديد عقود لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد سالم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، المجلس الأبيض يعمل على حل الكثير من الملفات داخل القلعة البيضاء، والتي يأتي أبرزها، تجديد عقود لاعبيه.

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين يعد التجديد لهم أمر محسوم، والذي يأتي على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، مشددًا على أنهم أبناء للنادي ولا يُمكن رحيلهم عن القلعة البيضاء.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الزمالك: "سوف يتم حل أزمة القيد خلال الأيام المُقبلة، والذي يعد أحد أهداف المجلس خلال الفترة الحالية".

وعن انتشار تقارير رحيل أحمد سيد زيزو، أكد سالم أن اللاعب هو الأفضل في مصر، ولا غنى عن وجوده داخل الزمالك.

وأتم سالم تصريحاته بشأن تجديد أحمد فتوح عقده قائلا: "أثبت اللاعب حُسن نواياه بتقبل العقوبات الموقعة عليه، والاعتذار عما بدر منه، وبالتالي تم فتح صفحة جديدة معه".