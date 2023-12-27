شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتوح: اللاعب كانت وجهة الخليج حال عدم التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك، على تفاصيل تجديد اللاعب للفريق الأبيض بعد فترة من الشد والجذب والعقوبة التي فرضها النادي على ظهيره الأيسر.

وقال صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 مع برنامج الهدف الذى يقدمه إبراهيم عبد الجواد: "فتوح تلقى عروضا كبيرة وكثيرة وكانت أبرزها العروض الخليجية، اللاعب كان خياره الأول الزمالك، وفي حال كانت فشلت المفاوضات على التجديد كان سيختار الخليح على الأندية المصرية التي تقدمت بعروض لضمه".

وأوضح وكيل اللاعب تفاصيل تواجد فتوح في افتتاح ملعب مع لاعبي الأهلي كهربا وحسين الشحات قائلا: "هذا الملعب كان تحت منزل أحمد فتوح، وتواجد رفقة زملائه بشكل طبيعي لكن البعض فسر هذه الصورة بتأويلات مختلفة".

وواصل سمير صلاح: "فتوح أدرك خطأه مع الزمالك واعتذر للنادي والجماهير، وكان مصمما على إنهاء الأزمة، وغير صحيح أنه اتفق أو وقع مع أندية أخرى، رغم أن بعض العروض كانت مغرية".

وعن محمد صبحي أوضح: "صبحي عقده في الزمالك مليون ومائتي ألف جنيه، وهو أقل عقد بين لاعبي الزمالك مجتمعين، ولن يرحل لأي وجهة أخرى، وسيتم حل أزمته قريبا".