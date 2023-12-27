شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: فتوح لم يغالِ فى طلباته على الزمالك وكان متمسكا بالبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أنه راهن على بقاء فتوح في الزمالك، موضحا أن اللاعب من أبناء القلعة البيضاء ووفيّ لها، ولا يمكن أن يرحل عن النادي لأي فريق آخر.

ورفض السيد القول إنه كان كلمة السر في تجديد عقد فتوح، وذلك في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "كل الناس التي تدخلت لحل أزمة فتوح لم يهتموا بالشو، وعلى رأسهم العدل والجنايني، وكل يهم الجميع إنهاء الأزمة وتجديد اللاعب".

وواصل السيد: "الجميع بذل مجهودا في قصة تجديد عقد فتوح، لأن الجميع آمن بأن اللاعب اشترى الزمالك، وكان من أكثر المتمسكين بالنادي، رغم أن هناك العديد من الجلسات مع كل مستجدات على أزمته مع النادي".

وشدد نجم الزمالك السابق: "فتوح لم يغالِ في طلباته المادية، ولم يوقع للأهلي أو زد، ونفيت هذه الأنباء مرارا وتكرارا، ولم يتفاوض شخصيا ومباشرة بينه وبين أي ناد آخر".

وعن جلساته الشخصية مع فتوح كشف السيد: "هناك أخطاء ارتكبها اللاعب وأنا عاتبته عليها، منها صورته مع حسين الشحات في افتتاح أحد الملاعب، لأنه تم تأويلها".