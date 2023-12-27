شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكويت فى البطولة العربية لمنتخبات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة رجال مع الكويت في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية التي تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات، وكان المنتخب التقى فى اول مباراة مع الامارات على أن يلتقى غدا مع تونس.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال، بالإضافة إلى ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد