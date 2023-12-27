شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فورموسينيو يتحدث فى مؤتمر صحفى عن مواجهة الأهلى فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بحضور البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، للحديث عن اللقاء المرتقب لفريقه أمام النادي الأهلي في السابعة مساء غداً الخميس، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات.

كما يختتم اليوم، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد في الإمارات، ومن المقرر أن يضع البرتغالي فورموسينيو مدرب الفريق، خطة مواجهة الأهلي عقب المران الأخير للفريق مساء اليوم.

وحرص الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، على متابعة المباريات السابقة للنادي الأهلي سواء في كأس العالم للأندية أو اللقاء الأخير أمام سيراميكا، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

ووعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، لحصد ثاني بطولات الفريق بعد التتويج في وقت سابق ببطولة كأس رابطة الأندية لكرة القدم، حيث ضرب مودرن فيوتشر موعداً في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات، مع النادي الأهلي حامل اللقب.