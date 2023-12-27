أحمد أبو عبلة يكشف سبب رفض الأهلي صفقة يعقوبو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن رفض صفقة عبدالعزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي المعار إلى الدوري الصيني، جاء لأسباب طبية بما تخدم مصلحة الفريق والنادي.

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وتابع أبو عبلة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب كان لديه إصابة لا يمكن الخوض فيها أو الحديث عنها، ولكنها سوف تؤثر عليه مع الفريق ولن يكون مناسب للعوامل المحيطة بعكس الدوريات الأخرى".

وأضاف أحمد أبو عبلة: "صعوبة القرار أن يعقوبو جاء من الملعب، وهو لاعب مميز وحين تم عرض علي فكرة استعارته رحبت، حفاظًا على حظوظ النادي ولكن اللاعب رفض، بعكس الشراء النهائي الذي قد يكلف النادي خسائر في تسويقه، حتى هو رحل لناديه الحالي على سبيل الإعارة وقد يكون لنفس الأسباب التي تم رفضها من جهتنا".