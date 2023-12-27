الارشيف / اخبار الرياضه

زيزو يتمسك بالرحيل عن الزمالك إلى الشباب السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جدياً في عرض الشباب السعودي تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" زيزو أخطر المقربين منه أن يفكر جديا في خوض تجربة الاحتراف، وأن الشباب متمسك بضمه منذ الانتقالات الماضية، ويميل إلى خوض التجربة خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن اللاعب لن يرحل إلا بالطرق الشرعية من خلال موافقة الزمالك، مؤكداً أن العرض المقدم من إدارة الشباب سيساهم في حل أزمات الزمالك المالية، بجانب التعاقد مع صفقات جديدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا