زيزو يتمسك بالرحيل عن الزمالك إلى الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جدياً في عرض الشباب السعودي تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" زيزو أخطر المقربين منه أن يفكر جديا في خوض تجربة الاحتراف، وأن الشباب متمسك بضمه منذ الانتقالات الماضية، ويميل إلى خوض التجربة خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن اللاعب لن يرحل إلا بالطرق الشرعية من خلال موافقة الزمالك، مؤكداً أن العرض المقدم من إدارة الشباب سيساهم في حل أزمات الزمالك المالية، بجانب التعاقد مع صفقات جديدة.