شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية اليوم في الجولة الـ14 بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد اليوم الأربعاء إقامة 6 مباريات في دوري المحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ 14، والتي انطلقت أول أمس بلقاء حرس الحدود والنصر للتعدين والذي انتهى بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

يستضيف فريق طنطا المتعثر نظيره مكادي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في ظل المركز المتأخر والغير متوقع لفريق طنطا الذي يبحث عن فوز اليوم للتقدم خطوات نحو المنطقة الآمنة في جدول الترتيب، ويحتل طنطا المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة بينما يحتل مكادي المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

وفى مباراة أخرى، يحل غزل المحلة ضيفا ثقيلا على السكة الحديد ويبحث الأخير عن فوز معنوي يعدل وضعه في جدول الدوري بينما يبحث المحلة عن فوز يعبر به فترة عدم استقرار النتائج حيث يحتل المركز الـ9 برصيد 20 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

فيما يدخل دكرنس مباراة صعبة عندما يحل ضيفا على بتروجت المتصدر وأحد المرشحين بقوة للتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطة بينما يحل دكرنس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

كما يستضيف وادي دجلة نظيره وي في مباراة لن تكون سهلة للفريقين خاصة وادي دجلة الذي يبحث عن فوز يضمن به ملاحقة بتروجت في الصدارة، ويحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل وي المركز الـ11 برصيد 17 نقطة

مباراة تحمل الكثير من التوقعات في ظل المستوى المميز والنتائج التي يقدمها الفريقين هذا الموسم حيث يحتل لافيينا المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما يحتل بترول أسيوط الحصان الأسود للموسم الحالي بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وفى لقاء الجريحين يلتقى بروكسي مع جمهورية شبين، حيث يبحث كل فريق عن فوز يبتعد به عن منطقة الخطر حيث يحتل فريق بروكسي المركز الـ12 برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.