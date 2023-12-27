شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يواصل معسكر المركز الاولمبى استعدادا لبطولتى الرانك وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب المصارعة الرومانية معسكره المغلق بالمركز الاولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، بقيادة كمال عبده المدير الفني، في إطار الاستعداد لبطولة الرانك العالمة، وكذلك كأول الاستعدادات للبطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويشارك في المعسكر جميع اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية على مستوى الرومانى ، التي أقيمت بالإسكندرية مؤخرا، وبالإضافة إلى بعض اللاعبين من قوام المنتخب مثل محمد إبراهيم كيشو، و محمد مصطفى بالإضافة إلى مصطفى حسين.

كان اتحاد المصارعة قد نظم بطولة الجمهورية في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى بالإسكندرية.

من ناحية أخرى ينتظر كرم جابر لاعب المنتخب الحصول على تأشيرة فرنسا للسفر استعدادا للبطولة الافريقية .

ومن المقرر أن يدخل لاعبى الحرة والبنات معسكر مغلق أيضا خلال الأسبوع المقبل.