أول رد فعل من الزمالك بعد مهلة فيفا في أزمة بلحاج

أرسلت لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، بشأن تطورات أزمة أحمد بلحاج.

وقدم أحمد بلحاج نجم الزمالك السابق، شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة بعد رحيله عن الفريق.

وتبلغ قيمة مستحقات أحمد بلحاج المتأخرة إلى مليون و400 ألف جنيه، ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مهلة حتى 15 يناير المقبل أمام نادي الزمالك لحل الأزمة، وتسوية مستحقات اللاعب حتى لا يتعرض لعقوبة إيقاف قيد جديدة.

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ومن جانبهم، اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خطة عاجلة لحل الأزمة، تجنبًا لإيقاف قيد جديد، خاصة في ظل تعرضه للعديد من الأزمات.

وقرر نادي الزمالك التواصل مع وكيل أحمد بلحاج بشكل عاجل، لتسوية مستحقات اللاعب المتأخرة، وحل الأزمة، خاصة وأن المبلغ لا يستحق أن يصدر ضد النادي عقوبة بسببه.