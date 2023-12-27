شروط الاهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير

حدد مسؤولو النادي الاهلي، شروط الموافقة على رحيل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتداولت أنباء في الأيام الأخيرة، حول اقتراب أليو ديانج من الرحيل عن صفوف النادي الاهلي، إلى الدوري القطري في الميركاتو الشتوي.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف النادي الاهلي من الموافقة على رحيل نجم وسط الفريق الكروي الأول، أليو ديانج.

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وقال هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لفريق قطر القطري، يرغب في التعاقد مع ديانج، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن العرض من المنتظر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة إلى النادي الاهلي، حيث يسعى مدرب الفريق القطري لتعويض العراقي بشار رسن، الذي اقترب من الرحيل.

وأكد هشام أنه في حال وصول عرض مناسب من الناحية المادية، هناك اتجاه داخل الاهلي سيتم الموافقة على العرض.

واختتم، بأن الاهلي لن يقبل بعرض أقل بنسبة كبيرة عن قيمة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق، الذي انضم إلى الوكرة القطري.