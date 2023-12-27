بعد تألقه.. موقف فيتوريا من ضم ياسر إبراهيم لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، من ضم ياسر إبراهيم، مدافع الاهلي، لقائمة أمم أفريقيا.

ويتأهب منتخب مصر، لخوض معسكر إعدادي خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير 2024.

ويقدم ياسر إبراهيم، مستوى مميز مع النادي الاهلي في الفترة الأخيرة، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية والتي حصد الفريق خلالها الميدالية البرونزية.

أقرأ أيضًا.. “فك النحس”.. هويلوند يسجل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامج “بلس 90″، إن ياسر إبراهيم مدافع النادي الاهلي، يأتي في المرتبة الرابعة في حسابات روي فيتوريا، لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أن محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي في الترتيب الأول، ثم يأتي محمود الونش الذي كان ينتظر مشاركته في مباراة واحدة.

واختتم، بأن فيتوريا يضع من بعدهم يأتي أسامة جلال وأحمد سامي وعلي جبر.