الزمالك يساوم جروس لحل أزمة مستحقاته.. تفاصيل مثيرة

فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع السويسري كريستيان جروس، لتولي مهمة تدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وكان جروس، قد تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وقت سابق، ونجح في تحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب التقارير، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قدم عرضًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، لتولي القيادة الفنية للفريق.

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وأوضحت أن الزمالك عرض عليه تدريب الفريق لمدة 6 أشهر فقط حتى نهاية الموسم الجاري في مقابل تصفية أزمة المستحقات المتبقية بين الطرفين.

وأشارت التقارير إلى أن جروس، طلب من الزمالك توقيع عقدًا لمدة موسم ونصف، والحصول على نفس الراتب الذي كان يحصل عليه في الفترة الماضية.

وأكدت التقارير، أن المفاوضات من جانب مسؤولي الزمالك لا تزال مستمرة في الوقت الحالي مع المدرب السويسري لحسم موقفه النهائي من تدريب الفريق.