عواد: الزمالك يتجاهلني وتلقيت عروضًا للرحيل

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لم يتواصل معه حتى الآن من أجل تحديد عقده.

وينتهي عقد محمد عواد، مع الزمالك في نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث يمتلك العديد من العروض للرحيل، أبرزها من الدوري السعودي.

وقال محمد عواد، في تصريحات عبر برنامج “بلس 90″، إنه لا يمانع جديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري.

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وأوضح حارس مرمى الزمالك، أنه لم يرفض التجديد كما يدعي البعض، ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي من جانب النادي حتى الآن.

واختتم عواد، بأنه يمتلك عروض من الدوري السعودي ولكنها لم ترتقي للمستوى الرسمي، والأولوية بالنسبة له هي البقاء والاستمرار داخل صفوف الزمالك.

ويشارك محمد عواد بشكل أساسي مع فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة على محمد صبحي.