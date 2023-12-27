عمر كمال يحبط الاهلي ويوقع لـ الزمالك

وجه عمر كمال، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، صدمة قوية للنادي الاهلي، بالتوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك.

وكشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية بخصوص حصول نادي الزمالك على توقيع عمر كمال عبد الواحد، ظهير مودرن فيوتشر، في الساعات الماضية.

وأوضحت التقارير، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط المفاوضات مع فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأشارت إلى أن الزمالك حصل على توقيع عمر كمال، بعد الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب، على أن ينهي الصفقة مع إدارة فيوتشر.

ويعد عمر كمال، أحد الصفقات التي يستهدفها النادي الاهلي، حيث فتح المارد الأحمر خط المفاوضات مع فيوتشر في الفترة الماضية، وتوصل لاتفاق مبدئي حول اللاعب.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يسعى في الفترة الحالية لحل أزمة إيقاف القيد من أجل تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.