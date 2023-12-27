شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 في دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 27 / 12 / 2023 مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوريnile ) حيث يلتقي زد مع الداخلية بإستاد القاهرة في الرابعة عصراً، ويلتقي سموحة مع طلائع الجيش بإستاد الأسكندرية في السابعة مساءً.

وخاض زد بقيادة مدربه مجدي عب العاطي 8 مباريات هذا الموسم فاز في 4 وتعادل في 4 ولم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم ، وحصد 16 نقطة وسجل لاعبيه 13 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، فقد خاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم وسجل 3 أهداف وساتقبلت شباكه 11 هدف.

في المباراة الثانية ، يحاول سموحة الذي يقوده أحمد سامي الفوز على طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني.

وخاض طلائع الجيش 9 مباريات جمعهم خلالهم 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما سموحة فقد جمعة 13 نقطة من 9 مباريات ، من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في 4 مباريات ، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين ، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الإتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فقد خاض 9 مباريات حصد خلالهم 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه ،8 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مبارايات اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.