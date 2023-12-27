شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود اليوم إلى التدريبات بالقاهرة استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".