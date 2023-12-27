الامارات | ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي.. وعقدة محمد صلاح مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي ليفربول مؤقتاً ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، بعد فوزه المستحق على بيرنلي 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر المسابقة.

سجل هدفي "الريدز"، داروين نونيز، وديوجو جوتا، في الدقيقتين 6 و90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

في المقابل أفسدت عقدة استثنائية الظهور التاريخي للدولي المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح أساسيا مع ليفربول في مواجهة بيرنلي وخاض المباراة كاملة، لكنه لم يسهم بأي هدف، وحملت ثنائية "الريدز" توقيع الأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا بالدقيقتين 6 و90 من عمر اللقاء.

وفي ظهوره التاريخي، استمرت عقدة محمد صلاح أمام بيرنلي للمباراة السادسة على التوالي، بعدم تسجيل أو صناعة أي هدف أمام ذلك الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.